Mercato Milan, proposta ufficiale da un club di Serie A per Davide Calabria! Il club ragiona sull’uscita del proprio capitano

Ancora in uscita si muove il calciomercato Milan. Il Bologna punta Davide Calabria e ha presentato ai rossoneri un’offerta ufficiale. Riflessioni in corso per il Diavolo, che non è in trattativa per il rinnovo del terzino che lascerebbe il club a zero a giugno.