Mercato Milan, pronto un contratto da 2.5 mln di euro per De Ketelaere: i dettagli

Il Milan avrebbe già pronta una proposta di contratto per De Ketelaere: i dettagli

Charles De Ketelaere sia l’obiettivo numero uno per il mercato del Milan ed è stato già trovato un’accordo con il calciatore.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero già pronta una proposta di contratto per il belga: accordo da 2.5 milioni a stagione magari a salire, per cinque anni. Prima, però, va trovata la quadra con il Bruges e, al momento, questa è la cosa più importante.