Mercato Milan, la Premier League piomba su Bondo ma Allegri ha le idee chiare. Ultimissime

Mercato Milan, il Burnley piomba su Bondo ma il tecnico Allegri vuole valutarlo durante il ritiro estivo. Ultime

Il calciomercato è in pieno fermento e le squadre si muovono per rafforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano con insistenza in casa Milan c’è quello di Warren Bondo, giovane centrocampista francese arrivato a Milano a gennaio. Secondo quanto riportato questa mattina dall’edizione odierna di Tuttosport, il Burnley avrebbe avanzato una richiesta di prestito per il giocatore, ma la risposta del club rossonero è stata chiara: al momento, il Milan fa muro. La dirigenza milanista, infatti, intende studiare e valutare attentamente Bondo durante il pre-campionato, sotto l’occhio attento di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico che guiderà la squadra.

L’arrivo di Bondo in rossonero a gennaio è avvenuto a titolo definitivo dal Monza, per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Un investimento significativo che testimonia la fiducia del calciomercato Milan nelle potenzialità del giovane talento. Tuttavia, i primi mesi del centrocampista francese in maglia rossonera non sono stati privi di difficoltà. Diversi infortuni hanno rallentato il suo inserimento e la sua piena espressione in campo. All’inizio della sua avventura milanista, Bondo è stato costretto a rimanere ai box per qualche partita a causa di un problema fisico già rimediato quando militava nel Monza. Successivamente, nel finale di stagione, un problema alla caviglia lo ha nuovamente tenuto lontano dal terreno di gioco.

Nonostante queste battute d’arresto, Warren Bondo ha comunque avuto modo di assaggiare il campo, collezionando cinque presenze, di cui tre da titolare. Segno che, quando in forma, ha dimostrato di poter essere considerato per la prima squadra. Le restanti apparizioni si sono tradotte in diverse panchine, utili per familiarizzare con il nuovo ambiente e con i compagni. La prossima stagione, con l’arrivo di Allegri, potrebbe rappresentare un punto di svolta per la sua carriera al Milan. Il pre-campionato sarà un banco di prova fondamentale per Bondo. Avrà l’opportunità di mostrare le sue qualità, la sua resistenza fisica e la sua adattabilità alle richieste tattiche del nuovo allenatore.

La decisione del Milan di respingere l’offerta del Burnley sottolinea la volontà di non privarsi di un giocatore su cui si sono investite risorse importanti. La dirigenza, in accordo con il tecnico, vuole avere un quadro completo delle sue potenzialità prima di prendere qualsiasi decisione definitiva sul suo futuro. Se Bondo riuscirà a impressionare Allegri durante la preparazione estiva, potrebbe ritagliarsi un ruolo importante all’interno della rosa milanista. In caso contrario, un prestito in una squadra dove possa trovare maggiore continuità e giocare con regolarità potrebbe essere un’opzione da riconsiderare, ma solo dopo un’attenta valutazione interna.

Il Milan sta costruendo una squadra per competere ai massimi livelli e la gestione dei giovani talenti come Bondo è cruciale per il progetto a lungo termine del club. I tifosi rossoneri attendono con curiosità di vedere le performance del centrocampista francese e sperano che possa esprimere appieno il suo potenziale contribuendo ai successi della squadra. Il futuro di Warren Bondo al Milan è ancora tutto da scrivere, ma le prossime settimane di preparazione saranno decisive per delineare il suo percorso.