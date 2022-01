Mercato Milan: piace Thiaw ma lo Schalke chiede 8 milioni, le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha contattato lo Schalke 04 per avere subito a gennaio Thiaw, difensore centrale ma il club tedesco chiede 8 milioni

Il Milan vuole trovare il più presto possibile un difensore centrale. Il gong è alle porte, i rossoneri avrebbero sondato la pista Thiaw dello Schalke 04.

Il cartellino del giocatore si aggira sui 8 milioni di euro. Il club di Via Aldo Rossi lo avrebbe chiesto in prestito. Al momento la trattativa è in standby ma non è da escludere che si possa sbloccare nelle prossime ore. Il tempo scorre.