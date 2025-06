Mercato Milan, l’ultima indiscrezione sul futuro di Perin fa gola a Tare: è successo nelle ultime ore

Mercato Milan, Mattia Perin, portiere accostato negli ultimi giorni anche ai rossoneri, avrebbe chiesto la cessione alla Juve

Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, autorevole voce del calciomercato, si profilano cambiamenti significativi in casa Juventus per quanto riguarda il reparto portieri. Le possibilità che Mattia Perin lasci Torino nel corso di questa finestra di mercato estiva sono concrete e la dirigenza bianconera starebbe già monitorando attentamente il mercato alla ricerca di un nuovo estremo difensore. L’obiettivo è chiaro: inserire una figura di alto profilo che possa non solo competere con l’eventuale nuovo arrivato Michele Di Gregorio, dato per prossimo al trasferimento a Torino, ma anche innalzare il livello complessivo della porta juventina.

La situazione di Perin è sotto i riflettori. Nonostante il suo ruolo di vice-Szczesny negli ultimi anni, e le sue prestazioni spesso positive quando chiamato in causa, la Juventus sembrerebbe intenzionata a virare su una nuova strategia. La decisione non sarebbe legata a una scarsa fiducia nelle sue capacità, ma piuttosto a una ridefinizione della gerarchia e alla ricerca di un profilo che possa garantire maggiore competizione e, potenzialmente, maggiore proiezione futura. E qui entra in gioco un dettaglio interessante: il calciomercato Milan, un club con cui la Juventus ha spesso intrecciato operazioni di mercato, avrebbe manifestato un certo interesse per il portiere ligure. Il fatto che Perin possa piacere anche al Milan di Allegri (un riferimento presumibilmente a Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, che però non è l’attuale tecnico del Milan, ndr) aggiunge un ulteriore strato di complessità e potenziale intrigo a questa vicenda di mercato.

La Juventus, dal canto suo, non si fa trovare impreparata. Secondo le indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto, la lista dei nomi sul taccuino della dirigenza bianconera sarebbe già nutrita. Si cercano profili che abbiano esperienza e qualità, in grado di inserirsi rapidamente nel contesto juventino e di affrontare lauta pressione di una maglia pesante. L’idea è quella di affiancare a Di Gregorio, qualora il suo arrivo venga ufficializzato, un portiere che possa rappresentare una valida alternativa e stimolare una sana competizione interna. Questa strategia mira a evitare un monopolio del ruolo e a garantire che entrambi i portieri siano sempre al massimo delle loro capacità, con benefici evidenti per la squadra.

Tra i nomi che circolano, anche se Moretto non ne specifica nessuno in particolare, è lecito immaginare che la Juventus stia valutando sia profili italiani che internazionali. La priorità, come sempre, sarà l’affidabilità e la capacità di integrarsi in un sistema tattico ben definito. Il ruolo del portiere è cruciale e la Juventus è consapevole che una scelta sbagliata in quella posizione può avere ripercussioni negative sull’intera stagione. Per questo motivo, ogni nome sulla lista sarà attentamente scrutinato e valutato sotto ogni aspetto, dal rendimento in campo alla personalità fuori dal rettangolo verde.

In sintesi, il mercato dei portieri della Juventus si preannuncia vivace e dinamico. Con Perin potenzialmente in uscita e l’attenzione già rivolta a nuovi obiettivi, la porta bianconera potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. L’arrivo di Di Gregorio, se confermato, e la ricerca di un ulteriore portiere di spessore testimoniano la volontà della Juventus di non lasciare nulla al caso e di costruire una rosa sempre più competitiva, in grado di affrontare le sfide che verranno. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno le scelte definitive della Juventus e quali nuovi volti difenderanno la porta del club più blasonato d’Italia.