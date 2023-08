Pellegrino Milan: sfida alla Samp per il difensore! I dettagli. Il club ligure si muove con un’offerta, in attesa del presidente del Platense

Per il quinto difensore, il Milan ha come primo obiettivo Koulierakis. La richiesta del PAOK, tuttavia, è alta e per questo motivo i rossoneri hanno pronto il piano B: si tratta di Marco Pellegrino, difensore del Platense.

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Samp ha messo sil piatto 3,5 milioni con il 20% sulla rivendita, a fronte di una richiesta di 8 milioni. Che il giocatore possa arrivare in Italia è una pista calda: il Presidente del Platense, Ordonez, è in arrivo in Italia. Per trattare con chi non è ancora certo.