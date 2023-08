Pellegrino Milan: arrivano conferme sull’accordo! Cifre e dettagli. Tutto fatto per quello che dovrebbe essere il nono colpo rossonero

Il giornalista di TyC Sports, César Luis Merlo, ha riportato tutti i dettagli dell’accordo finale tra Milan e Platense per Marco Pellegrino, difensore che sbercherà presto a Milano.

Si parla di una trattativa da 3,5 milioni più 2 milioni di bonus. Per il Platense si tratta di una plusvalenza del 10% per Platense. Il Milan ha chiuso dopo 8 ore l’incontro per il giovane difensore, che si legherà ai colori rossoneri per 5 anni.