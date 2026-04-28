Mercato Milan, Pellegatti avverte: «Si parla di un budget di 30 milioni di euro e vanno aggiunte anche le cessioni…»

Mercato Milan, Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato così di quello che potrebbe essere il budget rossonero per l’estate

Il futuro del calciomercato rossonero finisce sotto la lente d’ingrandimento di Carlo Pellegatti, che attraverso il suo canale YouTube ha lanciato un monito alla dirigenza di via Aldo Rossi. Secondo il giornalista, le prime indiscrezioni sulle cifre a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima estate non sarebbero incoraggianti. «Incomincio ad avere notizie sul budget del Milan e sinceramente non è un budget che mi entusiasma. Si parla di un budget intorno ai 30 milioni di euro, che sono i soldi che dovrebbero arrivare dalla Champions League», ha dichiarato Pellegatti, sottolineando come a questa base andranno poi sommati i ricavi derivanti dalle cessioni.

La strategia societaria, improntata a un continuo movimento di entrate e uscite piuttosto che a pochi mirati ritocchi, rischia però di scontrarsi con i costi elevati degli obiettivi prefissati. Analizzando i possibili colpi, i conti sembrano non tornare: l’innesto di Mario Gila comporterebbe una spesa tra i 20 e i 35 milioni, mentre per un profilo come Alexander Sorloth la valutazione si aggira su cifre simili. Secondo Pellegatti, «già con questi due saremmo già fuori dal budget», evidenziando la difficoltà di costruire una rosa competitiva con risorse che appaiono limitate rispetto alle ambizioni del club.

Mercato Milan, la necessità di una rosa da Champions: «Obblighi tassativi»

Il giornalista ha poi citato la proposta dell’agente Jorge Mendes, che ha messo sul piatto il nome di Gonçalo Ramos, valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro. Pellegatti è stato categorico sulla necessità di investire per non sfigurare sul palcoscenico europeo: «Serve rinforzare la rosa per andare in Champions e non bisogna andarci solo per partecipare. Quando si indossa la maglia del Milan ci sono degli obblighi tassativi, altrimenti meglio non andare per andare a fare figure come perdere contro la Dinamo Zagabria o essere eliminati dal Feyenoord».

La riflessione finale è un monito sulla competitività internazionale del progetto rossonero. La preoccupazione è che, senza un aumento significativo del potere d’acquisto, il Milan possa trovarsi in difficoltà nel gestire il doppio impegno tra campionato e coppa. Pellegatti conclude con amarezza: «Se il budget è 30 milioni più le cessioni non si andrà tanto lontano», auspicando che la proprietà possa garantire ad Allegri i mezzi necessari per onorare la storia del club anche in Europa.