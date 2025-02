Mercato Milan, retroscena Pavlovic! Spunta l’ultimo rifiuto, il club rossonero ha preso questa decisione

Mercato Milan, spunta il retroscena su Pavlovic: il difensore serbo ha rifiutato anche il Galatasaray. Il club rossonero ha deciso di tenerlo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan in uscita ha preso un’importante decisione.

Ormai sicuro della permanenza è Pavlovic, titolare (e convincente) nelle ultime uscite. Il serbo non ha voluto nemmeno ascoltare l’ultima proposta del Galatasaray proprio in questi giorni. Ma anche in via Aldo Rossi sono arrivati alla conclusione che sia meglio tenerlo. Oggi sarà titolare nel derby.