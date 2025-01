Mercato Milan, clamoroso Conceicao! L’ha completamente bocciato, può partire a queste condizioni

Condividi via email

Mercato Milan, Sergio Conceicao non considera intoccabile Pavlovic: il difensore può partire a queste condizioni

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe optare per una cessione a sorpresa in questa sessione di gennaio.

Tomori in orbita Juve resta un candidato alla cessione. Non il solo: a sorpresa non è più sicuro del posto neppure Pavlovic. È stato il secondo acquisto più caro dell’estate: 18M più bonus. Potrebbe ripartire se una società estera arrivasse almeno a pareggiare l’offerta.