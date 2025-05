Mercato Milan, Pavlovic incedibile con Allegri? Il livornese ha le idee chiare. Ecco cosa filtra

Condividi via email

Mercato Milan, se dovesse arrivare a Milanello Max Allegri Pavlovic verrebbe considerato assolutamente incedibile. Le ultime

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è il candidato principale per la panchina del Milan e la squadra potrebbe essere strutturata in modo da valorizzare i giocatori che meglio si adattano al suo stile di gioco. Per la difesa, Strahinja Pavlovic è considerato un profilo adatto allo stile di Allegri, che punta sulla solidità e sulla presenza fisica.

Pavlovic potrebbe essere un elemento importante nella squadra di Allegri, grazie alle sue capacità difensive e alla sua fisicità. Allegri potrebbe valorizzare le sue qualità e utilizzarlo come difensore centrale, sfruttando la sua capacità di leggere il gioco e di anticipare gli avversari. La Gazzetta dello Sport sottolinea che Pavlovic sarebbe un ottimo elemento per dare solidità alla difesa del calciomercato Milan, che potrebbe essere uno degli aspetti fondamentali del gioco di Allegri. La sua presenza fisica e la sua capacità di marcatura potrebbero essere fondamentali per la squadra.