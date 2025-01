Mercato Milan, Parisi non esce dai radar: contatti in corso, c’è da battere quel club

Mercato Milan, Parisi, terzino della Fiorentina, resta nei radar dei dirigenti rossoneri: c’è la concorrenza del Fenerbahce

Come riportato da calciomercato.com, che riprende il Corriere dello Sport, Fabiano Parisi resta in orbita calciomercato Milan:

PAROLE – «A proposito di Parisi, il ragazzo ha già rifiutato le avances del Como ma quella comasca non è l’unica società ad aver chiesto informazioni sull’esterno. Secondo il quotidiano, Parisi continua a piacere a Milan e Fenerbahce che potrebbero tentare un affondo nel corso di questo mese. Mario Giuffredi, agente di Parisi, ha dichiarato recentemente di volerlo traferire durante questa sessione di gennaio ma una sua cessione non è così scontata. Palladino considera Parisi un giocatore all’altezza di poter restare alla Fiorentina e la società, ad oggi, non considera il suo addio una priorità. Situazione in evoluzione».