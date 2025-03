Mercato Milan, rossoneri gelati dall’esubero! Non cambia idea, cosa succede a giugno

Mercato Milan, il club rossonero ha le mani legate per quanto riguarda il futuro di Divock Origi: il belga vuole rispettare il contratto fino al 2026

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan deve ancora risolvere il rebus legato al futuro di Divock Origi:

PAROLE – «Niente prestiti, niente risoluzioni, al club non spetta altro che aspettare la fine del rapporto per poi salutare quello che è stato di certo un colpo sbagliato. Ad ora infatti non si intravedono ripensamenti di Origi, nessuna intenzione di tornare sui propri passi e accordarsi per terminare anzitempo il matrimonio col Milan. Non dovesse cambiare idea, i prossimi 15 mesi saranno gli ultimi suoi col Diavolo».