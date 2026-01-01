Mercato Milan, si sonda il terreno per un bomber della Serie A: ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, i rossoneri si fiondano su un bomber della Serie A: ecco il profilo seguito dal Diavolo. Tutti i dettagli

Il Milan continua a scandagliare il mercato della Serie A alla ricerca di rinforzi offensivi di qualità, volgendo lo sguardo verso le cosiddette “piccole” del campionato. Secondo quanto riportato dal sito bolognasportnews.it, l’ultimo nome finito sulla lista dei desideri della dirigenza rossonera è quello di Gift Orban, attuale attaccante dell’Hellas Verona. Sebbene non sia ancora stata avviata una vera e propria trattativa ufficiale, il club rossonero starebbe monitorando con estremo interesse le prestazioni della punta nigeriana, valutandone il profilo in ottica della prossima stagione agonistica.

Orban, approdato in Italia nell’estate del 2025 dall’Hoffenheim (in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro), si sta mettendo in mostra come il principale terminale offensivo degli scaligeri. Classe 2002, il giovane centravanti ha già dimostrato un innato senso del gol e una rapidità d’esecuzione che ricorda i grandi attaccanti africani del passato. Nonostante il periodo complicato del Verona, le statistiche evidenziano come Gift Orban sia il giocatore più incisivo della rosa, capace di portare punti pesanti grazie a gol decisivi, come la doppietta realizzata contro la Fiorentina.

Mercato Milan, caratteristiche Tecniche e Strategia Rossonera

Dal punto di vista tattico, Orban rappresenta il prototipo dell’attaccante moderno: potente, veloce e abile nell’attaccare la profondità. Queste doti lo rendono un profilo estremamente compatibile con il gioco dinamico richiesto da Allegri, che cerca una pedina in grado di alternarsi o completarsi con i titolari del reparto avanzato. Il Milan starebbe riflettendo sulla possibilità di affondare il colpo per assicurarsi un talento già parzialmente adattato ai ritmi del calcio italiano, evitando così le incognite legate a scommesse provenienti da campionati esteri.