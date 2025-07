Mercato Milan, si accende il duello per Okafor! Non solo il Besiktas, spunta una concorrente a sorpresa per i turchi

Mercato Milan, non c’è solo il Besiktas su Noah Okafor: i turchi lo vogliono in prestito ma torna a farsi vivo anche il Lipsia

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e le voci si rincorrono, con il Beşiktaş che emerge come protagonista in un potenziale affare che coinvolge il Milan e l’attaccante svizzero Noah Okafor. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il club turco avrebbe contattato l’entourage di Okafor per esplorare la fattibilità di un trasferimento estivo, concentrandosi in particolare su un’operazione di prestito.

L’interesse del Beşiktaş per Okafor non è un mistero. La squadra di Istanbul è alla ricerca di un rinforzo offensivo che possa garantire gol e imprevedibilità nel reparto avanzato, e le caratteristiche dell’ex Salisburgo sembrano perfettamente in linea con le esigenze tattiche del club. Okafor, con la sua velocità, la capacità di dribbling e il fiuto per il gol, ha dimostrato lampi di grande potenziale, anche se la sua prima stagione al Milan è stata caratterizzata da alti e bassi, spesso a causa di infortuni e di una concorrenza agguerrita nel reparto offensivo rossonero.

Il Milan, dal canto suo, si trova ora di fronte a una decisione importante riguardo al futuro del giovane attaccante. Acquistato con grandi aspettative, Okafor non ha ancora espresso appieno il suo talento in rossonero. Un prestito al Beşiktaş potrebbe rappresentare un’opportunità preziosa per il giocatore di accumulare minuti importanti e ritrovare la migliore condizione fisica e mentale, lontano dalla pressione di San Siro. Il Beşiktaş, infatti, potrebbe offrirgli un ruolo più centrale e un maggior minutaggio rispetto a quanto finora avuto in Serie A, il che gioverebbe non poco alla sua crescita.

Tuttavia, l’interesse del Beşiktaş non è l’unico sul tavolo. La notizia, infatti, sottolinea anche un rinnovato interesse del Lipsia per Okafor. Il club tedesco, che già in passato aveva mostrato apprezzamento per l’attaccante svizzero, potrebbe rappresentare un’alternativa concreta. Il ritorno in Bundesliga, campionato che Okafor conosce bene per via della sua esperienza al Salisburgo (club “gemello” del Lipsia all’interno della galassia Red Bull), potrebbe essere una soluzione altrettanto allettante per il giocatore e per il Milan. La presenza di un club con ambizioni europee come il Lipsia aggiunge ulteriore complessità alla situazione, potenzialmente innescando un’asta per le prestazioni di Okafor.

Per il Milan, la valutazione dovrà essere attentamente ponderata. Mantenere Okafor in rosa, sperando in una sua definitiva esplosione, oppure cederlo in prestito per permettergli di ritrovare brillantezza e magari rivalutare il suo cartellino in vista di future operazioni. La strategia del Milan sul mercato dipenderà anche dalle mosse in entrata e dalla visione tattica del nuovo allenatore, che dovrà decidere come sfruttare al meglio le risorse offensive a sua disposizione.

Il futuro di Noah Okafor si prospetta dunque come uno degli snodi cruciali di questa sessione di calciomercato. Il Beşiktaş spinge per il prestito, il Lipsia resta alla finestra, e il Milan è chiamato a definire la migliore strategia per un talento che, seppur con alterne fortune, ha dimostrato di possedere le qualità per lasciare il segno nel calcio che conta. L’evoluzione di questa trattativa sarà sicuramente seguita con grande attenzione da tifosi e addetti ai lavori.