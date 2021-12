Mercato Milan: obiettivo sfoltire la rosa per un investimento importante

Il Milan non lavora solo per il mercato in entrata ma anche per quello in uscita. Sono due i nomi principali pronti a fare le valigie

Il Milan non lavora solo per il mercato in entrata ma anche per quello in uscita. Sono due i nomi principali pronti a fare le valigie: Samu Castillejo e Andrea Conti.

Il primo, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport sarebbe oggetto desiderio non solo del Genoa ma anche di alcuni club spagnoli. Il secondo, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2022, avrebbe estimatori in Italia.