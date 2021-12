Calciomercato Milan: Maldini al lavoro per sostituire Kjaer, il punto

Calciomercato Milan: Paolo Maldini è al lavoro per trovare un sostituto di Simon Kjaer. Ecco tutti i nomi sul taccuino del dt rossonero

L’attaccante non è sul taccuino di Paolo Maldini. Tutto il contrario per quanto riguarda il difensore centrale. Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il dt rossonero è al lavoro per trovare il degno sostituto di Simon Kjaer.

Sono diversi i nomi in lista, a partire da Milenkovic della Fiorentina (vero sogno della dirigenza rossonera), sino a Christensen e Sarr del Chelsea, a Botman del Lille ma occhio anche alle giovani promesse, supervisionate, da Moncada: Benoit Badiashile del Monaco e lo svizzero Becir Omeragic dello Zurigo.