Mercato Milan, a caccia del nuovo obiettivo: l’idea di Furlani! Non solo l’attacco, anche il reparto offensivo è nel mirino della dirigenza

Il Milan non ha finito il suo mercato in entrata. Nella lista di obiettivi di Furlani e Moncada, c’è un nuovo obiettivo da cercare: un giovane difensore centrale, come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

In sostituzione di Gabbia, passato in prestito al Villarreal, il Milan potrebbe optare per un investimento per un centrale giovane. Pellegrino è uno dei nomi, ma nel taccuino dei dirigenti rossoneri ci sono quattro/cinque nomi per questo ruolo.