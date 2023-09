Mercato Milan, tre rossoneri con le valigie in mano viaggiano verso l’addio. Non mancano le sorprese: i dettagli

Calciomercato.com ha fatto il punto sul calciomercato Milan. Il club rossonero, dopo una campagna estiva che l’ha visto tra i protagonisti, è già proiettato a gennaio.

L’obiettivo è trovare una sistemazione a Caldara, per il quale si cercherà una sistemazione a sei mesi dalla scadenza del contratto, e magari a Luka Romero. L’argentino piace molto a Pioli ma rischia di non trovare spazio: ecco che una cessione in prestito potrebbe essere una soluzione. Il Milan, poi, crede tanto in Chaka Traorè: l’idea era quella di trovargli una sistemazione a titolo temporaneo per giocare con continuità.