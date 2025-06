Mercato Milan, Lucca più lontano! Affondo pronto, può firmare con loro. I dettagli

Mercato Milan, il Napoli è pronto ad affondare il colpo con l’Udinese per Lorenzo Lucca: accordo dietro l’angolo

Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato dei trasferimenti, con l’obiettivo di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Orazio Accomando, gli azzurri avrebbero raggiunto un’intesa di massima con l’Udinese per l’acquisto di Lorenzo Lucca. L’accordo si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, inclusi i bonus, una cifra che testimonia la volontà del Napoli di investire su giovani talenti con un futuro promettente.

Lucca, attaccante classe 2000, ha dimostrato un grande potenziale nelle sue stagioni con l’Udinese, attirando l’attenzione di diversi top club italiani ed europei. La sua capacità di segnare, la sua presenza fisica in area di rigore e la sua abilità nel gioco aereo lo rendono un profilo estremamente interessante per la squadra partenopea, che cerca un rinforzo in attacco per affiancare o eventualmente sostituire i suoi attuali terminali offensivi. L’inserimento di Lucca potrebbe portare una nuova linfa al reparto offensivo del Napoli, garantendo soluzioni tattiche diverse e una maggiore profondità alla rosa.

Tuttavia, il mercato del Napoli non si ferma a Lucca. Gli azzurri, infatti, starebbero monitorando con grande attenzione anche la situazione di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano attualmente in forza al Liverpool. Nonostante il grande interesse, la trattativa per Nunez appare decisamente più complessa al momento. La distanza economica tra il Napoli e il Liverpool sarebbe ancora ampia, rendendo l’operazione di difficile attuazione nel breve termine. Il Liverpool valuta Nunez una cifra considerevole, e il Napoli dovrebbe fare un sforzo economico notevole per avvicinarsi alle richieste del club inglese. Nunez è un attaccante di livello internazionale, con una velocità impressionante e una spiccata propensione al gol, caratteristiche che lo renderebbero un colpo da novanta per qualsiasi squadra.

La situazione si complica ulteriormente considerando l’interesse del Milan per entrambi i calciatori. I rossoneri, infatti, seguono attentamente sia Lucca che Nunez, e potrebbero inserirsi nelle trattative, creando una vera e propria asta di mercato. La concorrenza del Milan, anch’esso impegnato a rafforzare la propria squadra, potrebbe far lievitare i prezzi e rendere le negoziazioni ancora più ardue per il Napoli. Questo scenario sottolinea l’importanza di agire con tempismo e determinazione sul mercato per assicurarsi i profili desiderati.

In sintesi, il Napoli sembra aver messo le basi per l’acquisto di Lorenzo Lucca, un’operazione che potrebbe concretizzarsi a breve. Parallelamente, il club continua a sognare Darwin Nunez, pur consapevole delle difficoltà legate all’elevata valutazione del giocatore da parte del Liverpool. La presenza del calciomercato Milan su entrambi i fronti aggiunge un ulteriore elemento di incertezza e competizione a queste trattative, rendendo le prossime settimane di calciomercato estremamente avvincenti per i tifosi napoletani e non solo. Sarà fondamentale per il Napoli trovare la giusta strategia per portare a termine questi importanti acquisti e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.