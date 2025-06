Mercato Milan, Allegri sfida Conte: Darwin Nunez nome caldo, spunta il retroscena che infiamma l’ambiente rossonero

Mercato Milan, sfida Allegri-Conte: nel mirino c’è Darwin Nunez per l’attacco. Il Liverpool detta le condizioni per l’addio

L’estate 2025 si preannuncia caldissima in casa Milan, con il reparto offensivo destinato a una rivoluzione profonda. Il Corriere dello Sport di questa mattina (16 giugno 2025) svela i piani del club rossonero, che si prepara a un radicale cambiamento nel ruolo di centravanti, con Darwin Núñez del Liverpool che emerge come obiettivo primario, scatenando un potenziale duello di mercato con il Napoli.

La situazione attuale è chiara: diversi attaccanti lasceranno Milanello. Tammy Abraham, arrivato in prestito, non verrà riscattato e farà ritorno alla Roma. Stesso destino per Luka Jovic, il cui contratto non verrà rinnovato. Per il giovane e promettente Francesco Camarda, si prospetta un’esperienza in prestito, utile per accumulare minutaggio e crescere. Resta poi l’incognita legata a Santiago Gimenez: il messicano, arrivato a gennaio per una cifra importante (oltre 30 milioni di euro), potrebbe ritrovarsi nel ruolo di riserva di lusso. La ragione è da ricercarsi nella precisa richiesta di Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero, che ha espressamente chiesto alla società un attaccante di livello assoluto, un profilo in grado di fare la differenza e guidare il reparto offensivo.

Ed è qui che entra in scena il nome di Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano del Liverpool, che già da tempo è nel mirino del Napoli, è finito prepotentemente anche nella lista dei desideri del Milan. Si preannuncia, dunque, un vero e proprio braccio di ferro sul mercato tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte, entrambi determinati ad assicurarsi un nuovo “numero nove” di grido per le rispettive squadre. La valutazione dei Reds per Núñez è considerevole: si parla di ben 60 milioni di euro. Tuttavia, l’aspetto dell’ingaggio non sembrerebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per il calciomercato Milan, dal momento che l’uruguaiano potrebbe “accontentarsi” di un contratto da 5 milioni di euro a stagione, cifra comunque importante ma gestibile per le casse rossonere.

Il Napoli, come accennato, segue Núñez da diverso tempo, ma l’improvvisa irruzione del Milan rende la corsa al centravanti molto più complessa e avvincente. La sua avventura al Liverpool non è stata pienamente all’altezza delle aspettative, soprattutto se si considera il costo del suo cartellino: nell’estate del 2022, il Liverpool lo prelevò dal Benfica per ben 100 milioni di euro (bonus inclusi). Nonostante le 143 presenze e le 40 reti segnate in tutte le competizioni con la maglia dei Reds, la stagione appena conclusa è stata, forse, la più complicata per Núñez, con appena 7 gol in 47 partite giocate. Questa relativa flessione di rendimento suggerisce che per il giocatore potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria e cercare nuove sfide. Il Milan, con la sua ambizione di tornare ai vertici, e il Napoli, sempre alla ricerca di profili di spessore per il proprio progetto, sono pronti a darsi battaglia per accaparrarsi le prestazioni di un attaccante dal grande potenziale, seppur ancora in parte inespresso. La sessione estiva di mercato si preannuncia spumeggiante per il reparto avanzato delle big italiane.