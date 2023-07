Musah Milan: in arrivo l’ottavo colpo! I dettagli sull’affare e non solo. Perché è stato scelto lo statunitense? Questa è l’idea!

Il Milan ha completato il suo ottavo acquisto: si tratta di Yunus Musah. Il giocatore statunitense, dal passaporto italiano, è stato acquistato per 20 milioni dal Valencia. L’arrivo tra martedì e mercoledì, con l’idea di prendere un numero di maglia non banale: la 80 di Ronaldinho.

Un acquisto che al Milan serve tanto dentro che fuori dal campo. Centrocampista che può giocare da mezzala a tre o da mediano a due, darà forza in progressione, capacità di recupero palla e non solo. Sarà il secondo acquisto statunitense, dopo quello di Pulisic: maggiore hype per il mercato del Milan, dalla proprietà a stelle e strisce. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.