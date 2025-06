Mercato Milan, Tare prende nota: per portarlo a Milanello serve un’offerta super. Clamoroso aggiornamento

Mercato Milan, Igli Tare prende nota: muro altissimo del Brugge per la cessione di Jashari. Serve un’offerta monstre

La giornata odierna ha visto un nuovo capitolo nella complessa trattativa che lega il calciomercato Milan al centrocampista svizzero Ardon Jashari. Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, si è recato in Belgio per incontrare la dirigenza del Club Bruges, ma l’esito della missione non sembra essere stato quello sperato. Jashari, considerato uno degli obiettivi primari per rinforzare la mediana milanista insieme a Granit Xhaka, sta diventando un vero e proprio caso di mercato.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il giovane talento avrebbe esplicitamente chiesto la cessione al suo attuale club, manifestando il forte desiderio di vestire la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione. Una volontà chiara e decisa da parte del giocatore, che però si scontra con la ferma posizione del Club Bruges.

Le notizie provenienti dal Belgio, in particolare dai colleghi di Nieuwsblad, delineano un quadro tutt’altro che semplice per il Diavolo. La dirigenza belga avrebbe infatti eretto un ulteriore muro attorno al centrocampista classe 2002, definendolo addirittura “incedibile”. Una dichiarazione forte, che ricorda da vicino la situazione vissuta nell’estate del 2022 con Charles De Ketelaere. Anche in quell’occasione, il Milan dovette esercitare una forte pressione sulla volontà del calciatore di lasciare il Belgio per approdare in Italia, riuscendo alla fine a spuntarla dopo una lunga e estenuante trattativa.

Per replicare il successo ottenuto con De Ketelaere, il Milan dovrà dimostrare una determinazione ancora maggiore. Le ultime indiscrezioni indicano che l’offerta rossonera da 27 milioni di euro più 5 di bonus, presentata recentemente, non è stata sufficiente a scalfire la risolutezza del Bruges. Anzi, dal Belgio continuano a circolare voci sempre più insistenti che suggeriscono una valutazione notevolmente più alta per Ardon Jashari. Si parla di cifre che superano i 50 milioni di euro, una richiesta che rende la trattativa particolarmente onerosa e complessa per le casse milaniste.

La strategia del Bruges sembra chiara: massimizzare il guadagno da uno dei suoi giocatori più promettenti, sfruttando l’interesse di un club di alto livello come il Milan. Per il Milan, invece, si tratta di capire fino a che punto spingersi per un giocatore che, seppur di grande talento e prospettiva, ha un costo decisamente elevato. La volontà del giocatore sarà ancora una volta la chiave di volta per sbloccare una situazione che, ad oggi, appare in una fase di stallo. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a superare questo ostacolo e portare Ardon Jashari a San Siro. La pazienza e la capacità di negoziazione saranno fondamentali in questa calda estate di mercato.