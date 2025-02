Mercato Milan, doppia opzione in difesa: sfida alla Juve e occhi in Liga. Tutti i dettagli

Condividi via email

Mercato Milan, se parte Tomori sono due le opzioni per la difesa: occhi in Serie A e in Liga, Moncada e Ibrahimovic si muovono

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta valutando due opzioni per la difesa nel caso in cui partisse Tomori.

Goglichidze dell’Empoli, che piace alla Juve, è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza rossonera. Ma non il solo: anche perché in Toscana il giocatore è impegnato in una linea a 3, mentre i rossoneri si schierano a 4. Mosquera del Valencia è un’altra delle opzioni.