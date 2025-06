Mercato Milan, sfuma Mosquera? Il top club beffa i rossoneri e l’Inter. Cosa sta succedendo

Condividi via email

Mercato Milan, può sfumare il possibile arrivo di Mosquera, centrale del Valencia, in rossonero: l’Arsenal è pronta a chiudere

La corsa per assicurarsi le prestazioni del promettente difensore centrale del Valencia, Christian Mosquera, sembra ormai giunta a un punto di svolta, con l’Arsenal che si posiziona in pole position. Le speranze di Inter e del calciomercato Milan di portare il giovane talento in Serie A si affievoliscono sempre più, a seguito degli sviluppi cruciali riportati dal rinomato esperto di mercato Fabrizio Romano.

Secondo le ultime indiscrezioni e le conferme autorevoli di Romano, i Gunners hanno raggiunto un accordo totale sui termini personali con il classe 2004 spagnolo. Questo passo fondamentale rappresenta un significativo vantaggio per il club londinese, che ora si appresta a sferrare l’attacco decisivo per concludere l’affare. Nelle prossime ore, l’Arsenal presenterà una nuova proposta ufficiale al Valencia, dopo che un’offerta iniziale di 14 milioni di euro era stata decisamente respinta dal club spagnolo.

L’obiettivo dichiarato dell’Arsenal è di chiudere la trattativa per una cifra che si avvicini ai 20 milioni di euro. Le negoziazioni sono attualmente in corso e si preannunciano intense, con l’obiettivo di sbloccare l’affare nel più breve tempo possibile. La determinazione del club inglese è palpabile, desideroso di integrare Mosquera nel proprio organico difensivo e rafforzare la squadra in vista delle prossime stagioni.

Le condizioni contrattuali che Mosquera avrebbe accettato con la squadra londinese prevedono un accordo di lunga durata: un contratto di cinque anni, che lo legherebbe all’Arsenal fino al 30 giugno 2030. Questa scelta strategica sottolinea la fiducia dei Gunners nel potenziale a lungo termine del giovane difensore e la volontà di costruire un futuro solido attorno a talenti emergenti.

La notizia dell’accordo personale tra Mosquera e l’Arsenal ha di fatto anticipato definitivamente la concorrenza di Inter e Milan. Entrambi i top club italiani avevano manifestato un forte interesse nei confronti del 21enne centrale difensivo, monitorandolo attentamente come un obiettivo primario per rafforzare le proprie retroguardie. Tuttavia, la velocità e la capacità di persuasione dell’Arsenal sembrano aver avuto la meglio, lasciando le squadre italiane a mani vuote in questa specifica trattativa.

L’attenzione mediatica si sposta ora sul dialogo tra Arsenal e Valencia. Si attendono sviluppi imminenti che potrebbero sancire il trasferimento di Mosquera in Premier League, un movimento che confermerebbe ancora una volta l’attrattiva del campionato inglese e la sua capacità di attrarre i migliori giovani talenti del panorama calcistico mondiale. Per Inter e Milan, invece, sarà necessario virare su altri obiettivi per rinforzare il proprio reparto difensivo, consapevoli di aver perso una preziosa opportunità con Christian Mosquera.