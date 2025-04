Mercato Milan, il Diavolo deve rinunciare al colpo in difesa? Concorrenza agguerrita, la preferenza del calciatore è chiara

Condividi via email

Mercato Milan, i rossoneri potrebbero dover rinunciare al colpo Mosquera per la difesa della prossima stagione: c’è l’Atletico Madrid

Come riferito da Matteo Moretto, il calciomercato Milan potrebbe dover depennare il nome di Mosquera per la difesa in vista della prossima estate.

Mosquera è un profilo che l’Atlético Madrid vorrebbe aggiungere alla rosa se ci fossero le condizioni: è assolutamente aperto al trasferimento e preferirebbe restare in Spagna piuttosto che cambiare campionato. Romero è la priorità, ma Mosquera è nella lista.