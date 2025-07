Mercato Milan, settimana decisiva per Morata: lo spiffero da Como è una sentenza sul futuro dello spagnolo

Mercato Milan, arriva la settimana decisiva per il possibile trasferimento di Alvaro Morata al Como: spiffero importante

Il futuro calcistico di Álvaro Morata, l’attaccante spagnolo che ha vestito la maglia del Milan nell’estate del 2024 prima di passare in prestito al Galatasaray nel gennaio del 2025, è avvolto nell’incertezza. La Provincia di Como ha recentemente evidenziato come i tempi per lo sblocco della sua posizione tra il club rossonero, il Como neopromosso in Serie A e la formazione turca siano ancora indefiniti. Nonostante alcune previsioni suggeriscano una possibile accelerazione della trattativa già in questa settimana, le dinamiche di mercato restano complesse e imprevedibili.

Morata, centravanti d’esperienza con un passato in club di alto calibro come Real Madrid, Juventus e Chelsea, rappresenta un nome di spicco che farebbe gola a molte squadre. Il suo arrivo al Diavolo la scorsa stagione aveva suscitato grandi aspettative tra i tifosi del club lombardo, ma il successivo passaggio al Galatasaray in prestito ha rimescolato le carte. Ora, il suo nome è prepotentemente accostato anche al Como, la squadra lariana che, dopo una straordinaria promozione, sta cercando di rinforzare la propria rosa per affrontare al meglio il massimo campionato italiano.

La situazione è intricata. Il calciomercato Milan, proprietario del cartellino del giocatore, dovrà valutare se richiamare il prolifico attaccante alla base, cederlo a titolo definitivo o prolungare il prestito. Il Galatasaray, dal canto suo, potrebbe voler trattenere il calciatore, un elemento chiave nel loro scacchiere tattico. E poi c’è il Como, con la sua ambiziosa dirigenza che punta a costruire una squadra competitiva e a raggiungere una salvezza tranquilla, per la quale Morata rappresenterebbe un colpo di mercato di grande risonanza.

Le voci si rincorrono e l’attesa cresce. Gli addetti ai lavori e i tifosi di tutte le squadre coinvolte sono in fermento, desiderosi di capire quale sarà la prossima mossa in questa complessa partita a scacchi del mercato estivo. L’eventuale sblocco della posizione di Morata potrebbe innescare un effetto domino, influenzando altre operazioni e definendo in parte gli equilibri delle rose. Resta da vedere se le previsioni di un’accelerazione si concretizzeranno o se la telenovela Morata si protrarrà ancora per diverse settimane, tenendo tutti col fiato sospeso.