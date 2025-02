Mercato Milan, cessione saltata sul gong! Poteva sbarcare in Premier, cosa è successo

Mercato Milan, è saltata quasi sul gong la cessione di Alvaro Morata all’Arsenal: Galatasaray lesto a beffare i Gunners

Importante retroscena di calciomercato Milan relativo ad Alvaro Morata, oggi al Galatasaray. Lo spagnolo è stato ad un passo dall’Arsenal.

Lo spagnolo è del resto un profilo conosciuto in Inghilterra per i suoi trascorsi di qualche anno fa al Chelsea. Secondo il ‘The Athletic’, in occasione della trasferta di Champions League con il Girona, parlando con gli agenti di Joan Garcia, gli emissari dei ‘Gunners’ avrebbero espresso il gradimento anche per un prestito di Morata. Tuttavia, la loro successiva esitazione nell’affondare il colpo immediatamente – il Milan sarebbe stato pronto all’intesa – ha poi fatto sì che l’inserimento del Galatasaray, molto più convinto nel portare dalla propria parte il giocatore, risultasse determinante.