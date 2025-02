Mercato Milan, Moncada ci aveva provato seriamente per il talento! Il retroscena

Condividi via email

Mercato Milan, Moncada aveva tentato il colpo Mokio prima della firma del giovane difensore con l’Ajax. La ricostruzione

Come riportato da Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha svelato un importante retroscena sul calciomercato Milan di gennaio.

Prima di firmare per l’Ajax, Jorthy Mokio, giovane difensore centrale belga di soli 16 anni, era stato sia a Barcellona per trattare con il Barça, sia a Milano per trattare con il Milan, che era vicino a prenderlo. Alla fine, l’Ajax pagò la cifra più alta.