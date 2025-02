Mercato Milan, Moncada rompe gli indugi! Arriva lui, trattativa avviato e costo che non spaventa

Mercato Milan, il club rossonero sempre più orientato ad accelerare per De Cuyper come erede di Theo Hernandez a sinistra

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan avrebbe deciso di rompere gli indugi per quanto riguarda De Cuyper, terzino sinistro del Brugge individuato dai rossoneri come il perfetto erede di Theo Hernandez, in scadenza di contratto a giugno del 2026.

I contatti sono già partiti e subiranno a breve una accelerazione: il costo, circa 15 milioni di euro, è sicuramente abbordabile per le casse del Diavolo.