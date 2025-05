Mercato Milan, sogno Modric per il centrocampo? Ecco cosa filtra sul futuro del croato

Condividi via email

Mercato Milan, Luka Modric può sbarcare in Serie A nella prossima stagione: c’è il Como sul centrocampista croato

La notizia dell’addio di Luka Modric, accostato in passato anche al calciomercato Milan, al Real Madrid ha scosso il mondo del calcio e molti tifosi stanno già sognando di vedere il fuoriclasse croato nella propria squadra. Tuttavia, provando a razionalizzare, una possibile destinazione per Modric potrebbe essere il Como.

Il Como è un progetto che punta su giovani talenti, ma non esclude anche profili altisonanti. La presenza di Varane, ex compagno di squadra di Modric al Real Madrid, potrebbe essere un punto di contatto interessante. Inoltre, il Como ha già avuto contatti con il Real Madrid per definire la situazione di Nico Paz, quindi potrebbe essere possibile che i due club discutano anche della possibilità di ingaggiare Modric.

È interessante notare che il nome di Modric era già stato accostato al Como l’estate scorsa, quando stava per rinnovare il contratto con il Real Madrid. Ora che ha lasciato il club spagnolo, potrebbe essere un’opportunità per il Como di ingaggiare un giocatore di altissimo livello come Modric. Lo riporta TMW.