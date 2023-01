Mercato Milan, offerto Messias come contropartita per Zaniolo. La dirigenza rossonera prova diverse strade per arrivare al talento giallorosso

L’obiettivo è Zaniolo e il Milan lo vuole a tutti costi. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, per portare a termine la trattativa con la Roma, la dirigenza rossonera avrebbe offerto Junior Messias.

Il giocatore rossonero potrebbe rientrare come contropartita tecnica nella trattativa, ma non è ciò che vuole la Roma: in questo momento preferisce un’operazione solo cash.