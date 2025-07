Mercato Milan, la proposta di Mendes spiazza Tare! Top player sul piatto, queste le condizioni dell’affare

Mercato Milan, nella giornata di oggi Jorge Mendes ha proposto a Tare il prestito di Marco Asensio: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb (TMW), il noto procuratore Jorge Mendes avrebbe proposto il suo assistito Marco Asensio, talentuoso esterno del Paris Saint-Germain (PSG), al calciomercato Milan. Questa mossa suggerisce che l’agente sia attivamente alla ricerca di una nuova sistemazione per il calciatore spagnolo, il cui futuro a Parigi appare incerto. L’eventuale trasferimento, tuttavia, dipenderebbe in larga parte dalla disponibilità di Asensio ad accettare un ridimensionamento del proprio stipendio, un fattore cruciale che potrebbe agevolare le trattative con il club rossonero.

L’ipotesi di vedere Asensio con la maglia del Milan apre scenari interessanti per entrambe le parti. Per il Diavolo, l’arrivo di un giocatore del calibro dello spagnolo rappresenterebbe un notevole rinforzo per il reparto offensivo, portando in dote esperienza internazionale, tecnica sopraffina e una spiccata propensione al gol. Nonostante non sia più un titolare inamovibile al PSG, Asensio ha dimostrato in passato, soprattutto con il Real Madrid, di possedere le qualità per fare la differenza ai massimi livelli. La sua visione di gioco, la capacità di calciare con entrambi i piedi e la versatilità nel ricoprire diverse posizioni sulla trequarti lo renderebbero un’arma preziosa per il tecnico milanista.

Le Sfide Economiche e le Possibili Soluzioni

Il nodo cruciale di questa potenziale operazione risiede, come spesso accade nel calcio moderno, nell’aspetto economico. L’attuale ingaggio di Asensio al PSG è elevato e, per rientrare nei parametri del Milan, il giocatore dovrebbe necessariamente accettare una sostanziosa riduzione. Questo è un punto che Jorge Mendes sta cercando di affrontare, conscio delle difficoltà finanziarie che molti club italiani, incluso il Milan, affrontano nel competere con le potenze economiche di altri campionati.

Una soluzione che potrebbe sbloccare l’affare, e che non è stata esclusa dalle fonti di TMW, è quella di un prestito con compartecipazione sullo stipendio. In pratica, il PSG potrebbe contribuire a coprire una parte dell’ingaggio di Asensio per la durata del prestito, alleggerendo così l’onere finanziario per il Milan. Questa formula, sebbene complessa da negoziare, è spesso utilizzata nel calcio europeo per facilitare i trasferimenti di giocatori con stipendi elevati che faticano a trovare spazio nelle rispettive squadre. Per il PSG, un’operazione del genere potrebbe significare liberare spazio salariale e permettere al giocatore di ritrovare continuità, aumentando eventualmente il suo valore di mercato in vista di una cessione definitiva.

L’Impatto Tattico e le Aspettative

L’eventuale arrivo di Asensio porterebbe al Milan un giocatore capace di agire sia come ala destra, la sua posizione preferita, sia come trequartista centrale o anche come esterno sinistro “a piede invertito”. Questa duttilità tattica offrirebbe maggiori opzioni al tecnico, permettendo di variare moduli e schemi di gioco. La sua esperienza in squadre di vertice e la sua mentalità vincente, forgiata in anni al Real Madrid, potrebbero inoltre rivelarsi fondamentali per un Milan desideroso di tornare a competere stabilmente per i vertici del calcio italiano ed europeo.

In sintesi, la proposta di Jorge Mendes per Marco Asensio al Milan rappresenta un’occasione da valutare con attenzione. Se le difficoltà economiche legate allo stipendio del giocatore potranno essere superate, magari con una formula di prestito intelligente, il Milan potrebbe assicurarsi un profilo di altissimo livello in grado di fare la differenza. L’attesa è ora tutta sulle prossime mosse delle parti coinvolte, in un’estate che si preannuncia ricca di colpi di scena sul fronte del calciomercato. La notizia, diffusa da TMW, aggiunge un altro interessante tassello al complesso mosaico delle trattative estive.