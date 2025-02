Mercato Milan, Mendes fattore chiave: lista presentata a Conceicao, tutti i nomi sul piatto

Mercato Milan, Jorge Mendes alleato del Diavolo in vista della prossima estate: lista presentata a Conceicao, i nomi sul piatto

Come riferito da calciomercato.it, il calciomercato Milan potrebbe presto tornare a fare affari con Jorge Mendes:

PAROLE – «L’arrivo di Felix in rossonero, inoltre, è la prova che i rapporti tra il Milan e Jorge Mendes, agente anche di Sergio Conceicao, siano sempre più importanti. Il procuratore non ha più alcun legame con Rafa Leao, ma può portare al Milan altri suoi assistiti, per rafforzare ancor di più l’asse con il Diavolo. Tra i nomi cerchiati in rosso c’è il nome di Antonio Silva, ma servirebbe l’uscita di un difensore centrale. Attenzione così ad altri profili come possono essere Trincao, Tiago Santos e Ruben Neves».