Mercato Milan, Mendes aveva portato l’offerta da urlo! Incredibile ricostruzione, è successo a gennaio

Mercato Milan, Mendes aveva portato l’offerta per Rafael Leao: l’Al Nassr pronto a portare il portoghese in Arabia. Muro dei rossoneri

Come riferito da calciomercato.com, Mendes aveva portato al calciomercato Milan un’offerta per Leao:

PAROLE – «Con la chiusura della sessione invernale del calciomercato è scaduto anche il mandato che il papà di Rafael Leao, Antonio, aveva dato a Jorge Mendes per provare a trovare delle soluzioni alternative di livello sul mercato estero per il numero 10 rossonero. Una è arrivata dall’Al Nassr: il club saudita sarebbe stato disposto a mettere sul tavolo dai 70 agli 85 milioni con la regia del Fondo Pif. Pochi, troppo pochi per un Milan che fa sempre fede alla clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Nonostante il mandato sia formalmente scaduto, Jorge Mendes sarà ancora un interlocutore privilegiato per la famiglia Leao».