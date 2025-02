Mercato Milan, Mendes alleato dei rossoneri: proposta a sorpresa, spunta quella candidatura

Condividi via email

Mercato Milan, Jorge Mendes può essere alleato dei rossoneri in queste ultime ore della sessione di gennaio: spunta Antonio Silva

Come riportato da calciomercato.com, Jorge Mendes può essere un alleato del calciomercato Milan:

PAROLE – «Nella scuderia del procuratore portoghese c’è anche Antonio Silva, già trattato dalla Juventus e possibile obiettivo del Milan in caso di cessione di Tomori (il Tottenham ha offerto 30 milioni bonus compresi): il difensore del Benfica ha una clausola rescissoria inarrivabile da 100 milioni, il contratto scade nel 2027 e per farlo partire il club chiede 40 milioni di euro. Nell’incontro di oggi si capirà anche con l’agente se ci sono margini per aprire una trattativa. Il Milan è attivissimo sul mercato, Jorge Mendes può essere l’alleato giusto».