Mercato Milan, missione terzino destro: nome a sorpresa sul piatto, c’è l’ok di Allegri

Mercato Milan, in casa rossonera è aperta la questione relativa al nuovo terzino destro: oltre a Doué spunta anche Martim del Porto

Il calciomercato estivo è ormai nel vivo e le squadre si muovono per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra le più attive c’è sicuramente il calciomercato Milan, che, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta cercando i profili giusti per puntellare ogni reparto. In particolare, l’attenzione del club rossonero si sta concentrando sulla fascia destra di difesa, un ruolo cruciale che necessita di nuove energie e qualità.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Carlo Pellegatti, voce storica e autorevole vicina all’ambiente milanista, due nomi spiccano in cima alla lista dei desideri per quella posizione. “Mi segnalano, me l’hanno segnalato: per la fascia destra in difesa, oltre che il solito Doué (che piace al Milan, so che piace ad Allegri, nuovo allenatore del Milan), attenzione anche a Martim, giocatore del Porto”, ha dichiarato Pellegatti, svelando le ultime indiscrezioni.

Désiré Doué: Il Talento Francese nel Mirino Rossonero

Il nome di Désiré Doué non è certo una novità per gli addetti ai lavori e per i tifosi rossoneri. Il giovane terzino destro francese, classe 2005, si è messo in mostra con prestazioni convincenti nel campionato francese, attirando l’interesse di diversi top club europei. La sua velocità, la capacità di cross, e la sua duttilità tattica – può giocare anche in posizioni più avanzate – lo rendono un profilo estremamente interessante per il Milan. La notizia che piace molto a Massimiliano Allegri è un segnale forte: il tecnico, noto per la sua predilezione per giocatori con spiccate doti fisiche e tecniche, vede in Doué le qualità necessarie per integrarsi al meglio nel suo scacchiere tattico. La concorrenza per assicurarsi il talento del Rennes è agguerrita, ma il Milan sembra intenzionato a fare sul serio. Un investimento su un giocatore così giovane ma già con un potenziale enorme rappresenterebbe una mossa in chiave futura per il progetto tecnico del club.

Martim Fernandes: La Sorpresa dal Porto

Accanto al nome ormai “solito” di Doué, Pellegatti ha lancato una nuova e intrigante suggestione: Martim Fernandes, promettente difensore del Porto. Nato nel 2006, Martim è considerato uno dei talenti più cristallini della Primavera del club portoghese e ha già avuto modo di assaggiare il calcio dei grandi. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono un profilo ideale per un calcio moderno: unisce solidità difensiva a una buona spinta offensiva, con un’ottima visione di gioco e una notevole personalità nonostante la giovane età. L’attenzione del Milan su Martim potrebbe indicare una strategia volta a individuare giovani promesse ancora non sotto i riflettori dei grandi media, ma con un enorme potenziale di crescita. Acquisire un giocatore dal Porto, club noto per la sua capacità di sfornare talenti, significherebbe mettere le mani su un elemento che potrebbe diventare un pilastro del futuro rossonero.

La Strategia del Milan per la Fascia Destra

La doppia pista Doué-Martim evidenzia la strategia del Milan per la fascia destra difensiva. Da un lato, il club cerca un giocatore già rodato, ma ancora con margini di miglioramento, come Doué, che possa garantire un impatto immediato. Dall’altro, non disdegna di sondare il terreno per giovani emergenti come Martim, che rappresentano un investimento a lungo termine. La scelta finale dipenderà da diversi fattori: dalle richieste economiche dei rispettivi club, dalla volontà dei giocatori e, ovviamente, dalla visione tattica che Allegri intenderà implementare. Il mercato è ancora lungo e le sorprese non mancheranno, ma la direzione del Milan sembra chiara: rafforzare la rosa con elementi di qualità e prospettiva per tornare ai massimi livelli in Italia e in Europa. Resta da vedere quale dei due talenti, o magari entrambi, varcherà la soglia di Milanello nei prossimi mesi. Il lavoro degli uomini mercato rossoneri è in pieno fermento, con l’obiettivo di consegnare ad Allegri una squadra competitiva in ogni reparto.