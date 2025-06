Mercato Milan, Marotta avvisa i rossoneri: «Leoni ci piace ma devo ammettere questa cosa»

Mercato Milan, Marotta, presidente dell’Inter, ha fatto il punto sull’interesse per Giovanni Leoni, difensore che piace anche ai rossoneri

In occasione del prepartita di Inter-Fluminense, incontro cruciale valido per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club, il presidente nerazzurro Beppe Marotta, figura di spicco e dirigente esperto nel panorama calcistico italiano, ha offerto le sue riflessioni sul match e, soprattutto, sul giovane talento di cui tutti parlano. Le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Dazn, hanno acceso i riflettori su un nome che promette scintille: Leoni.

Marotta e la Visione di un Futuro Campione

Quando gli è stato chiesto se apprezzasse le qualità di Leoni, Marotta ha risposto con entusiasmo: «Leoni non piace solo a me, piace a chi si intende di calcio, agli addetti ai lavori. Sono lusingato che un giocatore così giovane e promettente possa essere all’attenzione di tanti club, si parla di un futuro roseo». Il presidente interista ha continuato, esprimendo i suoi migliori auguri al calciatore e sottolineando la sua visione a lungo termine: «Siamo davanti a un talento che deve diventare un campione».

Leoni: Un Obiettivo Conteso anche dal Milan?

Le parole di Marotta non fanno che confermare l’enorme interesse che ruota attorno a Leoni, un calciatore che, nonostante la giovane età, sta già dimostrando un potenziale straordinario. La sua capacità di leggere il gioco, la sua visione tattica e la sua abilità tecnica lo rendono un profilo estremamente appetibile per le grandi squadre europee. Non è un segreto che anche i rossoneri del Milan, acerrimi rivali dell’Inter e protagonisti di un mercato sempre attento ai giovani promettenti, abbiano messo gli occhi su questo gioiello del calcio. Il Diavolo è notoriamente alla ricerca di talenti in grado di rinforzare la propria rosa e proiettarla verso traguardi ambiziosi, e Leoni rientra perfettamente in questa strategia.

Il Futuro di Leoni: Tra Inter, Milan e Le Grandi d’Europa

L’interesse manifestato da un dirigente del calibro di Marotta, unito alle voci sempre più insistenti sull’attenzione del Milan e di altri top club, suggerisce che il futuro di Leoni sarà un tema caldo nelle prossime finestre di mercato. Sarà interessante vedere se l’Inter riuscirà a blindare il suo giovane talento o se altri club, come il calciomercato Milan o altre potenze calcistiche, tenteranno l’assalto per assicurarsi le sue prestazioni. Quel che è certo è che Leoni rappresenta uno dei nomi più intriganti nel panorama calcistico attuale, un giocatore destinato a far parlare di sé per molti anni a venire.

LE DICHIARAZIONI DI MAROTTA