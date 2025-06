Mercato Milan, Marchetti rivela: «Rossoneri rigidissimi in uscita dopo la cessione di Reijnders. Ecco perchè»

Mercato Milan, Luca Marchetti, noto giornalista, ha commentato la situazione in casa rossonera per quanto riguarda le uscite

Intervenuto a Sky, Luca Marchetti, noto giornalista sportivo, ha commentato così la situazione del calciomercato Milan in uscita. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Fra 70M (55+15) di Reijnders e 25 di Musah non si rendono più necessari, o perlomeno non troppo, gli altri sacrifici. Il fatto che ci siano in cassa i soldi per sopperire alla mancata Champions fa del Milan oggi una squadra più rigida sulla posizione dei suoi giocatori».