Maignan Milan: rifiutate le richieste di questi due club! I dettagli. I grandi club sono sulle sue tracce, ma i rossoneri sono decisi

Il Milan ha le idee chiare su Mike Maignan: il portiere è considerato incedibile sia dalla società sia da Stefano Pioli.

Per questo motivo, sono state respinte le richieste di due big del calcio europeo: Chelsea e Bayern Monaco. La seconda, in particolare, deve far fronte all’infortunio di Neuer e l’addio di Sommers. Lo scrive Tuttosport.