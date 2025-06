Mercato Milan, il retroscena su Maignan lascia di stucco! C’entra Pulisic, notizia da non credere

Mercato Milan, clamoroso retroscena su Maignan: il Chelsea cita Pulisic, l’affare del 2023 inchioda i rossoneri all’angolo

Il mercato calcistico è un ecosistema complesso, dove la valutazione di un giocatore non è mai una scienza esatta, ma piuttosto un delicato equilibrio tra performance, età, potenziale, durata del contratto e, non ultimo, le esigenze del club acquirente e venditore. In questo intricato balletto, la recente indiscrezione che vede il Chelsea disposto a pagare un massimo di 15 milioni di euro per Mike Maignan, il portiere del Milan, solleva non poche questioni, soprattutto se si considera il precedente di Christian Pulisic.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Chelsea giustificherebbe questa valutazione relativamente contenuta per Maignan, stimando che il portiere francese, pur essendo un elemento di assoluta qualità e titolare della nazionale francese, si trovi a dodici mesi dalla scadenza del suo contratto con il calciomercato Milan. Questa situazione contrattuale, evidentemente, pone il Milan in una posizione di minore forza negoziale, costringendolo a considerare offerte che, in altre circostanze, potrebbero essere giudicate insufficienti per un giocatore del calibro di Maignan.

Il punto di paragone, che il Chelsea stesso utilizzerebbe nel proprio ragionamento, è la cessione di Christian Pulisic al Milan avvenuta nel 2023. Per l’esterno americano, il Milan sborsò 20 milioni di euro. Anche Pulisic, all’epoca, si trovava a dodici mesi dalla scadenza del suo contratto con il Chelsea. A prima vista, un portiere affermato come Maignan, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e con un’importanza cruciale per il Milan, potrebbe sembrare valere di più di un esterno come Pulisic, che al Chelsea non aveva mai pienamente mantenuto le aspettative, nonostante le sue indubbie qualità.

Tuttavia, il diavolo si nasconde nei dettagli, e in questo caso, nei sei anni di differenza d’età tra i due giocatori al momento delle rispettive trattative. Pulisic, nel 2023, aveva 24 anni, mentre Maignan, a dodici mesi dalla scadenza del contratto, ne avrà 29. Questa differenza anagrafica è cruciale. Un giocatore di 24 anni, pur a un anno dalla scadenza, rappresenta ancora un investimento a lungo termine, con un potenziale di rivendita futuro e la possibilità di contribuire per molti anni al progetto del club acquirente. Un giocatore di 29 anni, sebbene ancora nel pieno della sua maturità calcistica, si avvicina alla fase in cui il valore di mercato inizia a diminuire e il potenziale di rivendita è meno elevato.

Inoltre, va considerato il ruolo. Un portiere, per quanto fondamentale, è spesso meno “influente” sul mercato in termini di valore assoluto rispetto a un attaccante o un esterno che può generare gol, assist e attrarre l’attenzione dei tifosi. La valutazione di un portiere, seppur top, tende a essere più contenuta rispetto a quella di giocatori di movimento con uguale caratura.

Il Milan, dal canto suo, si trova di fronte a un bivio. Perdere Maignan a parametro zero tra un anno sarebbe un danno economico e tecnico enorme. Accettare un’offerta di 15 milioni di euro, pur ritenendola forse bassa, consentirebbe di monetizzare e reinvestire, seppur con un budget limitato, nella ricerca di un sostituto all’altezza. La situazione contrattuale di Maignan, dunque, è un fattore determinante che il Chelsea sta abilmente sfruttando a proprio vantaggio.

Questa dinamica di mercato evidenzia come i club, soprattutto quelli di Premier League con una maggiore disponibilità economica, siano sempre più attenti a sfruttare le situazioni contrattuali dei giocatori per ottenere sconti significativi. Il caso di Maignan e il precedente di Pulisic non sono solo due distinte operazioni di mercato, ma rappresentano due facce della stessa medaglia: la costante ricerca di valore in un mercato sempre più competitivo, dove l’età, il ruolo e la scadenza del contratto giocano un ruolo sempre più preponderante nella definizione del prezzo finale di un cartellino. Il Milan, consapevole di questa realtà, dovrà prendere una decisione ponderata, che bilanci le ambizioni sportive con le necessità economiche.