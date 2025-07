Mercato Milan, Allegri vuole valutarlo a Milanello! Accordo con Tare, tutti i dettagli

Mercato Milan, Massimiliano Allegri vuole valutare in ritiro Magni prima di decidere su un’eventuale cessione in prestito

Il calciomercato Milan ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani talenti del proprio vivaio e, in questa fase di preparazione alla prossima stagione, tutti i riflettori sono puntati su Vittorio Magni. Il terzino classe 2006, di proprietà del club rossonero, è stato convocato da Massimiliano Allegri per gli allenamenti estivi e per il ritiro pre-campionato. Una mossa che fa subito pensare a un percorso simile a quello di Davide Bartesaghi, un altro giovane promessa che ha saputo farsi notare.

L’intenzione del Milan è chiara: valutare attentamente le capacità di Magni e capire se può essere immediatamente utilizzabile nella prima squadra nel prossimo futuro. In alternativa, i dirigenti rossoneri decideranno se optare per un prestito che gli permetta di completare il suo percorso di crescita in un ambiente dove possa accumulare maggiore esperienza. Questa decisione cruciale avverrà proprio durante il ritiro, sotto l’occhio attento di Allegri.

Magni non è solo un promettente calciatore, ma anche uno studente modello. Il giovane difensore ha manifestato l’intenzione di intraprendere gli studi di giurisprudenza, una scelta non comune nel mondo del calcio professionistico. Sorprendentemente, ha persino sostenuto gli esami di ammissione durante un ritiro della Nazionale, dimostrando una determinazione e una disciplina fuori dal comune. “Non è semplice mettere tutto insieme, ci sono da fare sacrifici,” ha dichiarato Magni, “Ma io voglio continuare entrambi i percorsi. Giurisprudenza è la facoltà che mi affascina di più: il 28 marzo avrò i risultati, poi il 1° aprile farò anche il test per Economia. Pensiamo a entrare, poi deciderò.” Una testimonianza della sua maturità e della sua visione a lungo termine, con il sostegno incondizionato dei suoi genitori, che lo incoraggiano a proseguire nel suo percorso scolastico.

Nella scorsa stagione, Vittorio Magni ha già dimostrato il suo valore giocando 17 partite con la maglia del Milan Futuro, mettendo in mostra le sue qualità tecniche e la sua costante crescita. Le sue ottime prestazioni non sono passate inosservate. Solo un anno fa, il Milan aveva rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027, a testimonianza della fiducia che il club ripone in lui.

Non è un caso che, nelle ultime settimane, diversi club abbiano manifestato il loro interesse per il giovane terzino. Squadre come il Mantova, il Padova e il Catanzaro lo avevano messo nel mirino come possibile aggiunta alle proprie rose per la prossima stagione. Questi interessamenti sottolineano il valore e il potenziale che Vittorio Magni rappresenta nel panorama del calcio italiano.

Ora, però, l’attenzione è tutta rivolta al ritiro pre-campionato, dove Vittorio Magni avrà l’opportunità di dimostrare il suo talento direttamente a Massimiliano Allegri. Sarà un periodo cruciale per il futuro del giovane difensore, che potrebbe aprirgli le porte della prima squadra del Milan o, in caso contrario, indirizzarlo verso un prestito formativo per completare la sua maturazione calcistica. Il Milan si prepara a scoprire se in Vittorio Magni ha davvero trovato il nuovo Bartesaghi.

