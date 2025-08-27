Mercato Milan, Lukebakio suggestione già svanita? L’ultima indiscrezione è una sentenza sul futuro del calciatore del Siviglia

Mercato Milan, piovono smentite sul possibile arrivo in rossonero di Lukebakio: Tare non è sul calciatore del Siviglia

La recente voce di mercato che ha accostato l’attaccante Dodi Lukebakio al Milan è stata smentita in maniera decisa, nonostante le insistenti indiscrezioni delle scorse ore. Secondo le informazioni raccolte da Matteo Moretto, autorevole esperto di mercato, l’affare non trova riscontro per ben tre motivi fondamentali che lo allontanano dai parametri rossoneri.

Il primo e più importante fattore riguarda le priorità del club. Il calciomercato Milan del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neo allenatore Massimiliano Allegri ha ben chiaro quali ruoli rinforzare e il profilo di Lukebakio non rientra nei piani attuali. Le esigenze del Milan si concentrano su altre zone del campo, con l’obiettivo di costruire una squadra più competitiva in vista della prossima stagione. Il focus è su un centrocampo di qualità e su un attacco che possa garantire una maggiore prolificità, ma le caratteristiche del giocatore belga non sono considerate una priorità assoluta in questo momento.

Il secondo aspetto cruciale è legato ai costi elevati dell’operazione. Il cartellino di Lukebakio e il suo ingaggio sono considerati fuori dalla portata economica che la dirigenza rossonera ha stabilito per i nuovi acquisti. Il Milan sta perseguendo una politica di mercato oculata, volta a investire in giocatori che possano offrire un rapporto qualità-prezzo sostenibile nel tempo. L’investimento per l’attaccante del Siviglia sarebbe troppo oneroso e andrebbe a sbilanciare il bilancio, contravvenendo alla filosofia societaria. Questa cautela finanziaria è una delle pietre angolari della nuova gestione targata Tare, che mira a costruire un Milan solido e sostenibile.

Il terzo e non meno rilevante motivo riguarda l’età del calciatore. Lukebakio, che ha 27 anni, non rientra nel target anagrafico che il Milan si è prefissato. La strategia del club, fortemente voluta dalla proprietà e sposata in pieno da Allegri, è quella di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita e sviluppo. L’investimento su giocatori più maturi, a meno che non si tratti di profili di altissimo livello e con un impatto immediato garantito, viene evitato. Il progetto del Milan è a lungo termine e si basa sulla valorizzazione dei giovani, una linea che ha già portato i suoi frutti in passato e che la nuova dirigenza intende portare avanti con coerenza.

In conclusione, la smentita di Matteo Moretto è chiara: il nome di Dodi Lukebakio non è sul taccuino del Milan. La società rossonera, sotto la guida del nuovo DS Tare e dell’allenatore Allegri, sta lavorando su profili differenti, con un occhio attento alle priorità tecniche, alla sostenibilità economica e al target di età dei calciatori. Le voci di mercato, per quanto affascinanti, in questo caso non trovano alcun fondamento. Il Milan continuerà a cercare i rinforzi necessari per tornare ai vertici del calcio italiano, ma lo farà seguendo una strategia ben precisa e senza farsi condizionare da indiscrezioni che non corrispondono alla realtà dei fatti.