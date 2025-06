Mercato Milan, Leoni primo obiettivo ma c’è anche quel nome in lista! Tare in agguato

Mercato Milan, per la difesa Leoni del Parma resta il primo nome sulla lista di Igli Tare: l’alternativa è Comuzzo della Fiorentina

Il calciomercato si infiamma con l’interesse crescente dei grandi club italiani per i giovani talenti emergenti. Nel mirino di Milan e Inter finiscono in particolare due nomi che promettono scintille: Alessandro Leoni, difensore classe 2006 del Parma, e Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina. A confermare l’intensa battaglia per accaparrarsi questi gioielli è Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Sky Sport, che durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale” ha fornito dettagli significativi sulle valutazioni astronomiche che i rispettivi club chiedono per i loro giovani prospetti.

L’interesse del Milan per Leoni non è certo una novità, già nel pomeriggio erano emerse indiscrezioni su un forte pressing rossonero per il promettente centrale del Parma. Ma a quanto pare, anche l’Inter si è gettata nella mischia, rendendo la corsa per il difensore parmense ancora più avvincente. Come sottolineato da Di Marzio, Leoni è il primo della lista per entrambi i club meneghini, segno evidente del grande potenziale che gli addetti ai lavori riconoscono al giovanissimo calciatore. Il Parma, dal canto suo, si sta rivelando un vero e proprio vivaio di talenti, e la sua abile strategia nel reperire Leoni a “cifre ragionevoli” in passato sta ora ripagando profumatamente.

Le richieste economiche del Parma per Leoni sono infatti altissime, riflettendo una valutazione di mercato che ha del clamoroso per un ragazzo così giovane. “Ora ha una valutazione da 25 milioni minimo,” ha rivelato Di Marzio, evidenziando come il club emiliano sia ben consapevole del tesoro che ha tra le mani. Una cifra che, se confermata, lo renderebbe uno dei difensori più costosi della sua fascia d’età e testimonia la fiducia riposta nelle sue capacità future.

Ma Leoni non è l’unico nome che sta facendo gola alle big. Anche Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, rientra tra i primi obiettivi delle grandi squadre. La sua crescita esponenziale non è passata inosservata, e la Fiorentina ha già dimostrato di volerlo blindare a tutti i costi. “Per Comuzzo invece a gennaio la Fiorentina ha rifiutato 30 milioni,” ha precisato Di Marzio, svelando un retroscena che sottolinea la ferma volontà del club viola di non privarsi del suo gioiello. Questo rifiuto dimostra chiaramente la visione a lungo termine della Fiorentina e la consapevolezza del valore inestimabile che Comuzzo rappresenta.

La situazione di Leoni e Comuzzo è emblematica di una tendenza sempre più marcata nel calciomercato moderno: l’investimento sui giovani talenti. I club sono disposti a sborsare cifre considerevoli per assicurarsi giocatori con un alto potenziale di crescita e la capacità di incidere nel futuro. Le strategie di scouting diventano sempre più raffinate, e la capacità di individuare e valorizzare questi ragazzi è cruciale per il successo a lungo termine. Milan e Inter, con il loro duello a distanza per Leoni e l’interesse per Comuzzo, stanno dimostrando di voler puntare forte su questa nuova generazione di campioni, pronti a sfidarsi a colpi di milioni per assicurarsi i protagonisti del calcio che verrà.