Mercato Milan, cessione eccellente per sbloccare i colpi in entrata: un futuro rossonero in bilico?

Mercato Milan, in casa rossonera Rafael Leao non è considerato totalmente incedibile: tutte le mosse del Diavolo

Il calciomercato Milan si trova a un bivio cruciale in questa sessione di calciomercato estivo. Con l’obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e Igli Tare, il club rossonero deve prima di tutto cedere per poter finanziare gli acquisti desiderati. Le priorità sono chiare: almeno due difensori esterni, un paio di centrocampisti e un nuovo attaccante centrale. A questi potrebbero aggiungersi ulteriori innesti se la lunga lista degli esuberi verrà sfoltita nelle prossime settimane.

La mancata qualificazione alle coppe europee ha generato un danno economico significativo, e la sola partenza di Tijjani Reijnders non è considerata sufficiente dalla dirigenza. Questo ha portato a una profonda riflessione sulla gestione della rosa, anche in termini numerici e di equilibrio tra giocatori over 22 non cresciuti in vivai italiani.

Nessuno è incedibile: il futuro dei big rossoneri

Nonostante siano stati al centro di trattative concrete, per ora Theo Hernandez, Mike Maignan e Yunus Musah restano al Milan. Le voci che li hanno accostati a club come Chelsea, Al-Hilal, Atletico Madrid e Napoli dimostrano però che in casa rossonera nessun giocatore è considerato incedibile, a patto che arrivino le giuste condizioni economiche.

Un caso a parte merita un talento offensivo di spicco, per il quale non sono ancora arrivate proposte ufficiali, ma la sua situazione è costantemente monitorata. Nonostante Massimiliano Allegri lo consideri uno dei pilastri da cui ripartire per la costruzione della sua squadra ideale, anche per il numero 10 del Milan la situazione potrebbe cambiare in presenza di offerte di una certa entità. Questo conferma l’orientamento del club a valutare ogni opportunità di plusvalenza, anche a costo di sacrificare uno dei suoi migliori interpreti.

Il Bayern Monaco e l’interesse per il gioiello rossonero

I movimenti decisi del Barcellona su Nico Williams e la ferrea resistenza del Paris Saint-Germain su Bradley Barcola stanno spingendo il Bayern Monaco a riflettere seriamente sull’attaccante del Milan. Il direttore sportivo bavarese, Eberl, è in continuo contatto con l’allenatore Vincent Kompany e la sua assenza al Mondiale per club negli Stati Uniti è un chiaro indicatore dell’intensa attività del mercato tedesco. L’ingaggio di un nuovo attaccante esterno è ritenuto di fondamentale importanza per i bavaresi.

Ad oggi, il Milan non ha ancora ricevuto offerte ufficiali né richieste di informazioni dirette per il giocatore, a differenza del suo entourage, guidato da papà Antonio, che è sempre molto attento a ogni possibile sviluppo.

Clausola, ingaggio e la cifra che può sbloccare tutto

Il talento portoghese è legato al club di via Aldo Rossi da un contratto fino al 30 giugno 2028 e percepisce un ingaggio importante di 7 milioni di euro netti, tra parte fissa e bonus. Ufficialmente, il giocatore non ha mai chiesto al Milan di prendere in considerazione eventuali proposte, pur sapendo di essere un giocatore molto apprezzato anche in Premier League (con Arsenal e Chelsea tra le squadre interessate) e in Arabia Saudita.

Tuttavia, qualora gli approcci del Bayern Monaco dovessero diventare più concreti e il Milan non dovesse mostrare un atteggiamento di chiusura totale, la sua posizione potrebbe cambiare. Informalmente, il Milan fa sapere che per meno di 80-90 milioni di euro non prenderebbe in considerazione la partenza del suo miglior giocatore. Ma, dopo l’affare Reijnders e i movimenti su altri pezzi pregiati della collezione rossonera, è chiaro che niente va dato per scontato in questa sessione di mercato. La necessità di incassare per finanziare la rifondazione della squadra potrebbe portare a decisioni importanti e inaspettate.