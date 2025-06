Mercato Milan, intreccio Leao Nico Williams! Rossoneri in ansia, c’è un clamoroso scenario all’orizzonte

Mercato Milan, spunta l’intreccio tra Leao e Nico Williams: tifosi rossoneri in ansia, c’è un particolare scenario all’orizzonte

Il panorama del calciomercato europeo si infiamma con il Barcellona in prima linea per assicurarsi le prestazioni di Nico Williams, giovane talento dell’Athletic Bilbao. Come riportato da calciomercato.com, che cita il quotidiano catalano Sport, i blaugrana non mollano la presa sull’attaccante esterno classe 2002, sotto contratto con il club basco fino a giugno 2027. La notizia che sta facendo rumore è l’incontro tra il direttore sportivo del Barcellona, Deco, e l’agente del calciatore. Un colloquio che sembra aver dato i frutti sperati: Nico Williams avrebbe aperto al trasferimento in Catalogna, manifestando il desiderio di raggiungere il suo amico e compagno di nazionale, Lamine Yamal. Non a caso, quest’ultimo ha alimentato le voci di mercato pubblicando sui social una foto che lo ritrae proprio insieme a Williams, un chiaro segnale di sintonia e di un possibile futuro insieme.

L’interesse per Williams non è però esclusiva del Barcellona. Sul calciatore spagnolo, che ha dimostrato grandi doti tecniche e una notevole progressione, ci sono anche altre due potenze europee: l’Arsenal, da tempo attento ai giovani talenti, e soprattutto il Bayern Monaco. Il club tedesco, reduce da un’altra stagione da campione di Germania, sembra particolarmente determinato ad aggiungere un ulteriore tassello di qualità al proprio reparto offensivo.

Ed è proprio qui che entra in gioco un nome di primo piano per il calciomercato Milan: Rafael Leao. Il Bayern Monaco, infatti, starebbe valutando il nazionale portoghese classe 1999 come alternativa di lusso a Nico Williams. Una notizia che, inevitabilmente, accende un campanello d’allarme in casa rossonera. La situazione di Rafael Leao al Milan è di quelle che tengono in sospeso i tifosi e la dirigenza. L’attaccante lusitano, pilastro dell’attacco milanista, è legato al club di Via Aldo Rossi da un contratto fino a giugno 2028. Un accordo importante, che lo vede percepire un ingaggio netto di 5 milioni di euro all’anno, rendendolo, di fatto, il calciatore più pagato di tutta la squadra, a pari merito con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Nonostante la sua importanza cruciale e l’alto ingaggio, i dirigenti rossoneri hanno da tempo chiarito una posizione ben precisa: nessun giocatore è incedibile. Tuttavia, per privarsi del loro gioiello, il Milan avrebbe fissato una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Una somma considerevole, che testimonia il valore attribuito al talento e all’impatto di Leao sul campo. La potenziale offensiva del Bayern Monaco per Leao metterebbe a dura prova la volontà del Milan di trattenere il proprio attaccante. La clausola rescissoria elevatissima e la volontà del giocatore saranno i fattori chiave che determineranno il suo futuro. Il calciomercato è solo all’inizio, ma le manovre attorno a Nico Williams e Rafael Leao promettono scintille e colpi di scena nelle prossime settimane, tenendo alta l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.