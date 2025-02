Mercato Milan, intrigo Leao! il portoghese non è incedibile, può partire per questa cifra

Condividi via email

Mercato Milan, clamoroso intrigo Leao: l’esterno portoghese può partire in estate sulla base di 80 milioni di euro

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in estate il calciomercato Milan potrebbe decidere di cedere Rafael Leao nonostante un contratto fino al 30 giugno del 2028.

Leao non è incedibile per il Milan. Banalmente, dipenderà dalle offerte. L’impressione, a fine febbraio, è che 80 milioni basterebbero. La certezza è che al momento una destinazione è più probabile delle altre: l’Arabia. I soldi non mancano e Leao ovviamente interessa.