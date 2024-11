Mercato Milan, rebus Leao! Spunta il top club, il Diavolo fissa il prezzo: serve l’offerta monstre

Mercato Milan, intrigo Leao: il portoghese continua a subire il pressing del Barcellona per la prossima estate. I dettagli

Come riferito dal Mundo Deportivo, il Barcellona continua a sondare il calciomercato Milan per Rafael Leao in vista della prossima estate.

Rafa Leao e David, pazzi per il Barça, si muovono. Nel Barça persone importanti credono che Leao possa esplodere nella squadra di Flick. Nel Barça si sa che anche Leao continua a desiderare di approdare nel club. Il prezzo potrebbe aggirarsi sugli 80 milioni.