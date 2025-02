Mercato Milan, il top club contatta Furlani! C’è lui nel mirino, posizione chiara dei rossoneri. L’aggiornamento

Condividi via email

Mercato Milan, negli ultimi giorni il Barcellona ha chiesto informazioni per Rafael Leao: nessuna trattativa concreta per il momento

Come riferito da Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo di X, negli ultimi giorni il calciomercato Milan è stato contattato dal Barcellona per Rafael Leao. Al momento c’è stata una semplice richiesta di informazioni e non una vera e propria trattativa.

Va ricordato che Leao, che è legato al club rossonero da un contratto fino al 2028 da 7 milioni di euro netti, bonus inclusi, e con una clausola da 175 milioni di euro, a gennaio ha rifiutato un’importantissima offerta proveniente dall’Arabia Saudita.