Mercato Milan, Ibrahimovic blinda il top player! Offerta rifiutata, non si muove da Milanello

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic blinda Rafael Leao: rifiutata una grossa offerta dall’Al Nassr per il portoghese. I dettagli

Piovono conferme sull’interesse, nel calciomercato Milan, del campionato arabo per Rafael Leao, talento del club rossonero.

Secondo L’Equipe i vertici di PIF avrebbero contattato la dirigenza per una cessione di Leao all’Al Nassr per circa 100 mln di euro. Il Milan non ha intenzione di cedere il portoghese e ha fatto riferimento alla clausola rescissoria da 175 mln, ritenuta troppo alta da PIF. Scenario confermato.